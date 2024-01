TORREGLIA (PADOVA) - Un’instancabile lavoratrice, amante del proprio locale, del proprio mestiere e dei propri clienti. Così il mondo della ristorazione dei Colli ricorda Angelina Manoli Lionello, mamma di Giuliano Lionello, vice presidente dell’Associazione Provinciale Pubblici Esercizi oltre che titolare del ristorante “Al Pirio” di Torreglia, mancata all’ospedale di Padova. «La mamma – ha confermato il figlio – era stata ricoverata lo scorso 29 dicembre. Progressivamente il suo stato di salute si è aggravato fino al triste epilogo dell’altro giorno».

Angelina Lionello, che avrebbe compiuto 85 anni il prossimo febbraio, era conosciutissima nel mondo della ristorazione, ed in particolare dai clienti più affezionati del “Pirio”. Originaria di Campodoro, dopo il matrimonio avvenuto nel 1964 con Francesco Lionello, storico titolare del locale, era stata per anni una sorta di “anima” del ristorante contribuendone alla notorietà. Senza sosta era stata per anni la sua attività a fianco del marito, prima di passare il testimone nelle mani del figlio Giuliano. «La mamma – ha commentato commosso l’attuale titolare – aveva sempre nel cuore il nostro locale. Aveva lavorato fianco a fianco con il papà sin dall’apertura, quando avviare un’attività in quella congiuntura economica significava avere tanto coraggio. Ultimamente per motivi di salute aveva diradato le sue visite al “Pirio”. Ma non aveva mancato neppure negli ultimi giorni di vita di chiedermi come proseguisse l’attività e quale fosse l’andamento della clientela. Sarà difficile abituarsi alla sua assenza». La famiglia ha desiderato ringraziare pubblicamente lo staff medico ed infermieristico del Reparto di Gastroenterologia dell’Ospedale di Padova. I funerali di Angelina Manoli si celebreranno domani alle 15 nella chiesa parrocchiale di Luvigliano. Eventuali offerte saranno devolute alla Fondazione Onlus “Marina Minnaja” nata e sostenuta dalla scuola di Gastroenterologia di Padova.