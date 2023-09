Addio a Sandro Morandini, apprezzato ristoratore da sportivi e politici udinesi. È morto all'età di 68 anni

UDINE - È morto ieri, venerdì 22 settembre, Alessandro Morandini, 68 anni, di origini mestrine ma trapiantato in Friuli dove ha lavorato e ha gestito alcuni locali.

A strapparlo all'affetto dei suoi cari una malattia, che, a causa di un peggioramento, non gli ha lasciato altro tempo. Si è spento ieri all'ospedale dell'Angelo, dove era ricoverato. Conosciuto da tutti come Sandro, a Udine aveva iniziato come responsabile del ristorante “Alle Volte” di via Mercatovecchio, nei primi anni novanta. Successivamente le esperienze da gestore del “Il vecchio mulino” e “Al Vapore”. Infine si era impegnato nella crescita del “Buffet da Max” in via Cividale, frequentato da personaggi noti del mondo dello spettacolo, dello sport e della politica. Sempre apprezzati i suoi bolliti, erano la sua specialità. Lasciato il settore della ristorazione e tornato nella sua città natale, aveva inseguito la sua naturale inclinazione verso gli altri, dedicandosi alle attività di volontariato.