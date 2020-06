Zaia: «Domani l'ordinanza per discoteche, spettacoli e casinò». Al via la campagna con gli influencer per il turismo Diretta

Luca Zaia in diretta anche oggi, venerdì 12 giugno 2020 , con gli ultimi aggiornamenti sul Coronavirus in Veneto

Luca Zaia in diretta: cosa ha detto oggi

Bollettino

I tamponi eseguiti sono 793.920, i positivi totali 19.199, le persone in isolamento 823 (-50), in ospedale sono ricoverate in area non critiva 287 (-12) pazienti, dei quali 49 positivi, in terapia intensiva 13 (-1) e nessun positivo, i morti sono 1967 (+3), dei quali 1.409 in ospedale. I nati sono 79.

Nuova Ordinanza

«Domani emanerò la nuova ordinanza che prevede le date di apertura di una miriade di attività, dalle discoteche, ai teatri, ai cinema, alle sagre, con una serie di deroghe al Dpcm di ieri. E, prima di ogni altra cosa, voglio che l'Arena di Verona possa tornare alla normalità o quasi, così rispetto ai limiti previsti per gli spettatori a livello nazionale, conto di esercitare appunto la deroga in modo da permettere di utilizzare la metà dei 15.500 posti tradizionali. E, anche per la Mostra del Cinema seguiremo questa strada, perchè non può diventare un cineforum fatto in casa».

Area 0-6

«Sono finalmente arrivate le linee guida del governo per i più piccoli, che confermano quanto noi avevamo già stabilito»

Turismo

«Abbiamo elaborato un piano innovativo per il turismo - spiega l'assessore regionale al Turismo Federico Caner - una campagna mai vista prima con un forte investimento in comunicazione e che si serve di social e influencer. Una campagna pragmatica che punta su Venezia, ma è organizzata come una campagna di una grande azienda. Investiamo due milioni e 300mila euro per il piano del marketing tradizionale con campagna digitale, giornali locali e nazionale, video, fiere ed eventi internazionali. Altri 350mila euro di investimenti vanno per i social e poi la grande novità è basata su influencer marketing. In pratica chiamiamo gli influencer, con milioni di follower, li invitiamo nelle nostre località in modo che rilancino i nostri territori. Alcuni influencer li abbiamo già individuati, ma ne aggiungeremo anche degli altri. Questa è la parte della promozione e della comunicazione, ma poi ci sono altri finanziamenti come quelli europei e verranno organizzati dei bandi, non a fondo perduto, ma bandi su innovazione, digitalizzazione e altri filoni. Verranno dati aiuti anche alle aziende che assumono personale».

«La maggior parte degli influencer - continua Caner - se gli fai fare una esperienza unica vengono gratuitamente. E noi di posti fantastici ne abbiamo moltoi, basti pensare alle nostre Dolomiti. Ho già dei percorsi in mente, ma non voglio pèer ora svelarli per non creare disparità. I soldi per la campgna di promozione sono stati presi dai nostri bilanci e dai risparmi per le fiere non eseguiti. Con i social partiamo subito, con gli altri canali nel giro di una settimana partiamo. Non sveliamo ancora i nomi, ma con alcuni personaggi sta lavorando il presidente stesso»

Aeroporto Canova

«Sicuramente l'aeroporto Canova di Treviso verrà aperto, per ora si parla di ottobre - dice Caner - ma se arrivano turisti Save si è dimostrata disponibile di aprire anche prima»

I ringraziamenti delle persone sorde

Durante la diretta dalla sede della Proytezione civile di Marghera un rappresentante delle persone sorde ha ringraziato pubblicamente la Regione Veneto per aver messo a disposizione l'interprete della lingua dei segni. «Per la prima volta siamo stati informati quotidianamente in questo momento di emergenza - dice - L'interprete ha fatto un grande lavoro e io ci tengo a portare il ringraziamento di tutte le persone sorde in questa sede».

