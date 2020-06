Tamponi, il Friuli Venezia Giulia ne ha fatti duemila in più nell'ultima settimana

TRIESTE - Secondo la fondazione Gimbe, che ha presentato un'analisi relativa al numero di tamponi effettuati dalle singole regioni nelle settimane chiave per le varie riaperture delle attività economiche, il Friuli Venezia Giulia si piazza al secondo posto dietro all'Emilia Romagna in questa speciale classifica. Nella settimana dal 4 al 10 giugno, infatti, nelle quattro province del Fvg sono stati effettuati oltre duemila tamponi in più rispetto alla settimana precedente. La capacità della Regione di effettuare test a tappeto è arrivata a toccare quota 4mila tamponi in 24 ore. © RIPRODUZIONE RISERVATA