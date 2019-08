Medico eroe sul treno delle biciclette Zaia: «Lo assumiamo subito noi»

di Angela Pederiva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'avviso di selezione non è ancora stato pubblicato, ma il primo dei 500 candidati all'assunzione in Veneto c'è già. Si chiama Carlo Santucci, ha 33 anni, è laureato in Medicina e Chirurgia ed è abilitato alla professione, tanto che lavora come precario in una clinica di Roma, ma non è specializzato: o meglio, non sulla carta, visto che sul campo martedì ha compiuto un mezzo miracolo, riuscendo a tenere in vita per 40 minuti una donna in arresto cardiaco sul treno delle Dolomiti,...