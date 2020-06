Turismo in caduta libera: crollo dei ricavi del 71 per cento

TREVISO - Il calo dei ricavi previsto per le imprese del turismo che operano in provincia di Treviso per il 2020 è pari al 71% rispetto allo scorso anno. È la previsione della Cna sulla base di un'indagine effettuata su un campione di proprie imprese associate e a causa della quale la sigla dell'artigianato chiede interventi di sostegno alla Regione Veneto «con adeguate risorse e misure di rilancio attraverso campagne di comunicazione sia verso l'estero che sul fronte interno». Per il direttore della Cna di Treviso, Giuliano Rosolen, è apprezzabile «l'annuncio del presidente della Regione, Luca Zaia, rispetto ad una campagna mediatica per il rilancio del litorale, purché si pensi non solo alle spiagge ma anche alle caratteristiche del turismo che negli anni si è consolidato nelle province interne come la Marca Trevigiana». © RIPRODUZIONE RISERVATA