Assalto al distributore Q8 di Corso Boston a Padova, tanti danni ma i ladri scappano a mani vuote

PADOVA - Tanti danni, ma bottino nullo. Nella notte tra l'8 e il 9 ottobre una banda di ladri dediti agli assalti alle aree di servizio ha tentato il colpo al distributore Q8 di corso Boston a Padova. Dopo aver forzato la colonnina utilizzata dagli utenti della strada per inserire le banconote ed effettuare il rifornimento, vi hanno inserito all'interno una "marmotta" satura di polvere pirica. L'esplosione ha creato numerosi danni, ma il forziere è rimasto intatto. I malviventi, non è dato sapere al momento in quanti abbiano operato, sono stati costretti a precipitosa fuga a bordo di un'auto. Il sopralluogo è stato effettuato dai carabinieri del Radiomobile e dai colleghi del Nucleo investigativo. Non è la prima volta che avvengono questi tipi di reati. Recentemente i ladri avevano preso di mira l'area della Saccisica.

Verranno acquisite le immagini della videosorveglianza con l'obiettivo di recuperare possibili spunti investigativi riconducibili alla banda al fine di assicurarli alla giustizia prima che possano tornare a colpire.