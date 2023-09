PIOVE DI SACCO (PADOVA) - Dopo il fallito assalto alla cassaforte dell'area di servizio Valli carburanti lungo la strada dei Pescatori, i malviventi questa volta hanno fatto centro. L'obiettivo della nottata è stata la colonnina self service dell'area di rifornimento carburante Tamoil di via Alessio Valerio. Un commando è giunto attorno alle quattro nel parcheggio della stazione di servizio. Approfittando del fatto che a quell'ora lungo la direttrice il traffico veicolare era pressoché inesistente, con della polvere pirica collegata ad una batteria hanno fatto saltare il forziere. Per riuscire nel loro intento hanno divaricato con attrezzi da scasso il bocchettone dove solitamente gli automobilisti inseriscono il contante per effettuare il rifornimento. Poi vi hanno introdotto una "marmotta" satura di esplosivo e hanno programmato l'innesco. Subito dopo il botto, che ha sventrato il dispositivo, i malviventi hanno arraffato quasi tutti il contenuto. Si parla di qualche migliaio di euro. Qualcosa è rimasto a terra. L'hanno rinvenuto i carabinieri della compagnia di Piove di Sacco intervenuti subito dopo l'allarme. Si tratta di banconote bruciacchiate dall'esplosione, di fatto inutilizzabili, che sono state sequestrate.

I ladri subito dopo il colpo sono fuggiti in auto facendo perdere le proprie tracce. Nella giornata di ieri i militari dell'Arma hanno acquisito le immagini a circuito chiuso della videosorveglianza dell'area di servizio e andranno a visionare anche quelle delle telecamere comunali presenti in zona. L'obiettivo è quello di raccogliere spunti investigativi utili alla cattura della banda. Fondamentale in tal senso sarà capire in quante persone hanno agito, quale via di fuga è stata presa e possibilmente identificare l'auto utilizzata per giungere in via Valerio e per darsi alla fuga. Nel fine settimana un assalto analogo ha riguardato l'area di servizio Valli carburanti di Codevigo. Qui i ladri hanno puntato alla cassaforte negli uffici del distributore. Tentando di aprire la porta, tuttavia, il flessibile ha provocato una scintilla che a sua volta ha generato un incendio. Morale della favola, i malviventi sono fuggiti a mani vuote lasciandosi alle spalle danni ingenti. Gli inquirenti, che al momento non escludono alcuna ipotesi, sono convinti che ad agire nella notte tra domenica e lunedì sia stato il medesimo commando. I servizi notturni delle forze dell'ordine verranno rinforzati: chi è entrato in azione potrebbe riprovarci.