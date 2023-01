CANDIANA - Ancora l’area del piovese sotto attacco dei ladri specializzati in assalti ai distributori di carburante. I bancomat e gli sportelli delle poste stanno acquisendo sistemi di autodifesa sempre più sofisticati anche a prova di polvere pirica. Per questo motivo la malavita si sta specializzando in altre esplosioni, ma non sempre alla deflagrazione corrisponde un illecito guadagno. Hanno tentato di iniziare l’anno con il “botto”, ma sono fuggiti a mani vuote. E’ fallito l’assalto alla colonnina self service dell’area di servizio Tamoil di Candiana lungo la Monselice Mare. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri ignoti sono arrivati nel piazzale a bordo di un auto. E’ successo tutto attorno all’1,40 della notte tra domenica e lunedì.



LA TECNICA

Con attrezzi da scasso i malviventi hanno forzato il bocchettone dove solitamente gli automobilisti inseriscono i soldi per fare rifornimento. Vi hanno inserito all’interno una “mattonella” satura di polvere pirica. Poi hanno creato l’innesco con una batteria di auto. L’esplosione ha mandato il forziere in mille pezzi, ma la cassaforte è rimasta intatta. Quando i ladri si sono accorti che non potevano asportare alcuna banconota sono risaliti in auto e si sono dati a precipitosa fuga. L’allarme è stato immediato. Sul luogo della segnalazione oltre al responsabile dell’area di servizio si sono portati i carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco.

Dopo aver accertato che il furto era fallito, con la centrale operativa sono stati organizzati posti di controllo in tutta l’area nelle immediate vicinanze della Tamoil di Candiana, ma i predoni hanno fatto in tempo a defilarsi. Sono stati acquisiti i filmati della videosorveglianza con l’obiettivo di raccogliere possibili elementi riconducibili ai malviventi. Le indagini sono in pieno svolgimento. Gli investigatori dell’Arma confidano di assicurare quanto prima alla giustizia gli autori dell’assalto dato che è concreto il rischio che la banda della “marmotta” possa tornare in azione in tempi stretti. Capitolo danni, l’ammontare è ingente.



L’ONDATA

Spetterà ora ai gestori rimettere in sesto la colonnina per garantire al più presto agli utenti un servizio prezioso ed indispensabile di rifornimento in una delle arterie più trafficate della provincia. Quello degli assalti ai distributori di benzina è uno dei reati più ricorrenti negli ultimi tempi e in un certo senso è andato a sostituire quello dei colpi agli istituti di credito o postali che sono diventati pericolosi e spesso infruttuosi. La tecnica utilizzata è la medesima, con una “marmotta” satura di polvere pirica. Gli assalti come quello avvenuto tra l’uno e il 2 gennaio spesso provocano danni strutturali all’area di servizio con tempi d’attesa importanti per riportare la situazione a regime. I carabinieri del comando provinciale stanno stringendo il cerchio per arrivare il più presto alla cattura dei responsabili visto che sono ormai numerosi i colpi analoghi che si ripetono nel tempo. Proprio tra la Saccisica e il Conselvano sembrano puntati gli occhi della malavita specializzata in questo genere di reati visto che in un paio di situazioni i ladri hanno agito a Codevigo. Non è risparmiata neppure la zona dell’alta padovana. Chi ci possa essere dietro a questi colpi è difficile scoprirlo al momento, ma gli inquirenti sarebbero votati a seguire la pista della malavita dell’Est. La notte del tentato furto i ladri hanno agito in un momento in cui in strada non passava alcuna auto e questo non agevola l’attività dei carabinieri che non hanno potuto far altro che ricevere la denuncia a carico di ignoti per mettersi prontamente al lavoro.

I servizi notturni in tutta l’area sono stati ulteriormente potenziati a tutela di tutte le attività commerciali presenti nella zona, ma anche dei residenti che temono un ritorno ai furti anche in abitazione.