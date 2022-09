Padova. Multe a sette distributori di benzina: esponevano solo i prezzi del self service

PADOVA - Prezzi dei carburanti indicati in maniera poco chiara, escludendo di comunicare ai clienti quelli della pompa "servita": multati alcuni gestori di pompe di benzina nel Padovano. La Guardia di Finanza di Padova ha individuato e segnalato sette distributori di carburanti che pubblicizzavano esclusivamente i prezzi più bassi del self service, non rendendo noti su supporti o cartelli separati quelli praticati con servizio, che è obbligatorio esporre in modo visibile, inducendo così in errore gli automobilisti sulla maggiorazione. I gestori dei distributori sono stati denunciati alle Autorità competenti per la definizione della multa.

Nel mese di agosto i Finanzieri del Comando Provinciale padovano hanno continuato a monitorare la rete distributiva della provincia, allo scopo contrastare eventuali illeciti in materia di accise sui prodotti energetici, possibili pratiche commerciali scorrette o manovre speculative sui prezzi, tenuto anche conto delle misure anti-crisi adottate dal Governo.