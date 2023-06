TEOLO (PADOVA) - Nemmeno la presenza in casa di tre persone li ha fatti desistere dalla loro azione criminosa. I ladri che l'altra notte si sono introdotti in un'abitazione nel "Quartiere delle Rose" nella frazione di Tramonte di Teolo, ai confini con Abano, sono addirittura entrati nella camera dove dormivano i proprietari, una coppia di pensionati 70enni. I quali solo ieri mattina si sono resi conto che i malviventi erano arrivati ai piedi del loro letto. Dalla villetta si sono volatilizzati 500 euro e un orologio che era stato posato sul comodino. Di nulla si è accorto anche il figlio 30enne che riposava in una stanza vicina. Ai derubati, spaventati e sconcertati, non è rimasto altro che presentare denuncia ai carabinieri.

Il racconto

«I ladri hanno praticato un foro nella porta-finestra del salotto - racconta la figlia della coppia, che vive altrove, subito avvertita dai genitori di quanto era accaduto - Quindi sono entrati e si sono subito diretti al primo piano. Quando mio padre si è svegliato, per prima cosa ha notato che era sparito l'orologio e poi che un cofanetto era stato spostato dalla camera da letto al bagno». La donna esclude che i genitori e il fratello siano stati narcotizzati per consentire ai malviventi piena liberta d'azione senza correre il rischio di un loro risveglio improvviso. «È un'eventualità a cui ho pensato - continua - ma quando gliel'ho chiesto mi hanno risposto che una volta svegli non hanno accusato alcun tipo di malessere». Il capofamiglia si è immediatamente reso conto di quello che era avvenuto nel corso della nottata e si è precipitato al piano terra, trovando la porta-finestra forzata. «Sul vetro - aggiunge la donna - erano visibili delle impronte, una più grande e altre più piccole. In giardino le sedie erano rovesciate in mezzo all'erba, dove c'erano anche le borse della mamma, abbandonate nella fuga dopo avere prelevato i soldi all'interno».

Il vicinato

Anche nelle abitazioni confinanti nessuno è stato destato da rumori sospetti. «Poco prima di addormentarsi, mio padre ha sentito il cane dei vicini abbaiare. Lo fa spesso quando vede qualche gatto gironzolare nella zona. Di solito, papà scende per farlo smettere ma l'altra sera è rimasto a letto». Non è escluso che l'animale abbia visto i malviventi che si aggiravano nelle vicinanze della casa, in attesa del momento più propizio per praticare il foro nella finestra. «Subito sono andati a denunciare il fatto ai carabinieri, anche se credo che servirà a ben poco - conclude la donna - Quanto è successo provoca una grande rabbia. Non tanto per il dispiacere per il denaro e l'orologio che sono stati rubati, ma per il fatto che questi delinquenti ti entrano in casa senza alcun problema mentre stai dormendo e rischi di trovarteli ai piedi del letto. Non hanno paura di nulla».