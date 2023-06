VIGONZA (PADOVA) - Paura nella notte a Busa. Due ladri immortalarti mentre "passeggiano", di notte, nel giardino di un'abitazione, pronti a fare irruzione. Ma alla vista delle telecamere di sicurezza, i due malviventi se la sono svignata, anche se resta il timore che possano tornare. Hanno sentito un brivido lungo la schiena i proprietari della casa di via Marco Polo a Busa di Vigonza, il popoloso quartiere residenziale, guardando le registrazioni del nastro delle telecamere di sicurezza installate all'esterno della loro abitazione.



IL FILMATO

Nel filmato si vedono molto bene due soggetti che, all'1 e 37 minuti di ieri notte, si aggiravano con fare tranquillo e assolutamente disinvolto nel giardino. Uno dei due malviventi è stato ripreso in primo piano: indossa una felpa con cappuccio ed ha il volto coperto da una mascherina chirurgica. Il complice, invece, è più lontano, appostato vicino ad una siepe. Le immagini riprendono chiaramente tutta la sequenza d'azione e non è escluso che un terzo ladro possa essere rimasto fuori dalla casa, più distante, per far da palo, e che le telecamere non sono riuscite a riprendere. Dopo la ricognizione, alla ricerca di un varco propizio per introdursi nell'abitazione, i malviventi hanno desistito e non sono entrati, e fortunatamente il furto non si è consumato. Ma, ciononostante, nei proprietari della casa resta una certa paura che i banditi possano tornare a concludere l'opera, anche perché già due anni fa, nell'agosto dei 2021, la famiglia è stata vittima dei ladri che, in quella occasione, hanno avvelenato i cani.



LA TESTIMONIANZA

«Fortunatamente, grazie alle telecamere, la scorsa notte i ladri sono scappati, ma la paura resta sempre tanta dice la proprietaria -. Anche perché ci è già capitato di essere vittime dei ladri. Ad agosto del 2021, infatti, sono entrati in casa di mattina, indisturbati, e ci hanno rubato tutto l'oro di famiglia, oltre ad aver distrutto casa. La situazione è molto critica in tutto il Comune, ma negli ultimi anni a Busa di Vigonza è molto peggiorata. Noi abbiamo cercato in tutti i modi di difenderci, anche con le telecamere di sorveglianza, ma purtroppo la paura è tanta, oltre che per noi, anche per i nostri amati cani, che già una volta ci hanno avvelenato ma per fortuna siamo riusciti a salvarli. Credo sia giusto informare i cittadini che bisogna stare con gli occhi aperti, ma troppo spesso ce ne dimentichiamo». Una settimana fa, lo scorso 12 giugno, i ladri avevano già colpito a Busa, entrando al piano terra di una casa in via Novembre, mentre i proprietari dormivamo, approfittando delle tapparelle lasciate socchiuse.