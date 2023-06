VIGONZA (PADOVA) - Maxi furto in villa a Vigonza. Forzata la cassaforte a muro di una famiglia in via VIII Febbraio, ingente il bottino. L'allarme al 112 è scattato martedì nel tardo pomeriggio quando i proprietari di casa hanno fatto rientro al proprio domicilio dopo una giornata di lavoro.

Cassaforte portata via



I ladri, dopo aver forzato la porta d'ingresso sono penetrati all'interno. Non si tratta di predoni dilettanti da una prima ricostruzione dei fatti. I malviventi armati di sofisticati attrezzi da scasso, con tutta probabilità hanno colpito sapendo che in quella casa vi era un vero e proprio tesoretto. Dopo aver messo a soqquadro tutte le stanze dell'immobile, sono riusciti a rintracciare la cassaforte a muro che hanno divelto che l'attrezzatura con cui hanno effettuato l'imboscata. Sono riusciti a svaligiare svariati monili in oro, contante e diversi orologi delle più note marche. Non è dato sapere quanto tempo i ladri siano rimasti al "lavoro" nell'abitazione sta di fatto che dopo aver fatto incetta di preziosi sono usciti e indisturbati hanno fatto perdere le proprie tracce.



Subito dopo l'allarme al 112 i carabinieri hanno effettuato un primo sopralluogo. Soltanto nella giornata odierna sarà possibile avere un inventario completo degli ammanchi, ma si parla di una cifra di diverse decine di migliaia di euro. I carabinieri della locale stazione di Pionca di Vigonza hanno subito organizzato servizi di controllo nelle aree non distanti dalla zona della razzia, ma al momento chi ha agito in via VIII Febbraio è riuscito a farla franca. Gli investigatori dell'Arma adesso confidano che nelle villette e negli esercizi commerciali limitrofi alla villa derubata vi siano installati impianti di videosorveglianza che possano aver ripreso i ladri. Sarebbe fondamentale per gli inquirenti capire intanto in quanti hanno agito e che mezzo abbiano utilizzato per defilarsi.



Paura dei ladri



In quartiere ora è inevitabile che vi sia un po' di apprensione con il timore che il commando che ha saccheggiato la villa possa tornare a colpire a stretto giro. Si è trattato di un colpo studiato nei minimi dettagli. I ladri conoscevano sicuramente le abitudini della famiglia ed avevano la certezza che all'interno avrebbero operato indisturbati per diverso tempo. Capitolo refurtiva, è probabile che gli ori e gli orologi di pregio rubati possano andare ad impolpare il sempre florido mercato della ricettazione.