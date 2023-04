POLVERARA - Pochi secondi e i malviventi avrebbero violato l’abitazione, incuranti della gente che dormiva. Le immagini sono nitide: non appena scatta l’allarme due sconosciuti fanno marcia indietro, capiscono che il colpo è fallito e si danno ad una fuga precipitosa. Non è dato al momento sapere con quale mezzo si siano allontanati e se all’esterno della villa vi fosse un complice ad attenderli con l’incarico di dare l’allarme in caso di arrivo delle forze dell’ordine. Nella notte tra lunedì e martedì alle 2.40 due ladri hanno fatto irruzione nel giardino di una villa di via Petrarca. L’obiettivo era quello di penetrare nell’abitazione per perpetrare un furto, ma il sistema d’allarme si è messo a suonare all’impazzata e i malviventi sono stati costretti a scappare.

LE IMMAGINI

L’intero film del tentato furto è rimasto immortalato nelle immagini della videosorveglianza della villa. A raccontare i drammatici momenti e a ricordare un precedente ancora più grave è stata la figlia del padrone di casa, V.P., di 32 anni che divide la casa con il fratello, mamma e papà: «L’estate scorsa ad agosto - ha raccontato - i malviventi sono venuti a casa nostra in piena notte. Non essendoci ancora il sistema d’allarme hanno fatto in tempo a forzare gli infissi e a penetrare nelle nostre stanze incuranti del fatto che noi eravamo a letto a dormire. In quell’occasione - ha ricordato V.P. - sono spariti soldi e gioielli. Mio padre ha anche notato un’ombra lungo il corridoio, ma ha pensato fosse mio fratello. Per fortuna nessuno si è fatto male. Dopo questa brutta esperienza abbiamo deciso di allarmare la casa».

Arrivando all’ultimo episodio la donna ha precisato: «Dalle immagini si notano due persone che si aggirano in giardino in maniera furtiva, pronti ad entrare in casa. Fortuna ha voluto che non appena si sono avvicinati al perimetro dell’abitazione è scattato l’allarme che li ha costretti a fuggire».

LA TESTIMONIANZA

La trentaduenne ha reso pubblico anche sui social network il video del tentato furto. Le sue ragioni sono evidenti: «I ladri ormai non si fanno scrupoli ad entrare nelle nostre abitazioni anche quando c’è gente all’interno. Ho deciso di rendere pubblica la cosa per sensibilizzare tutta la cittadinanza a potenziare i controlli. Dobbiamo fare squadra e aiutarci l’uno con l’altro per tenere a distanza chi è convinto che sia un gioco da ragazzi rubare nelle proprietà altrui». La donna ha puntato il dito anche sulla sicurezza: «Confido in controlli sempre più serrati da parte delle forze dell’ordine. É un diritto di ognuno di noi sentirsi sicuro all’interno delle proprie mura, ma l’esperienza quotidiana ci mette di fronte ad una criminalità che non guarda in faccia a nessuno».

Ieri pomeriggio V.P. si è recata in caserma dai carabinieri per denunciare il tentato furto: «É vero che non manca alcun oggetto da casa e non ci sono segni di effrazione - ha puntualizzato - ma è altrettanto vero che a piede libero girano per i nostri paesi della Saccisica malviventi che sicuramente non si arrenderanno dopo il tentato furto a casa mia e dei miei genitori».

I carabinieri della compagnia di Piove di Sacco hanno in animo di potenziare ulteriormente i pattugliamenti serali e notturni proprio per dare un segnale di vicinanza alla collettività e possibilmente incastrare i ladri che si stanno muovendo sul territorio. L’appello alla popolazione è quello di segnalare in qualsiasi momento della giornata ai numeri d’emergenza movimenti o presenze sospette. Conclude V.P.: «Confido nella giustizia per tornare a vivere serenamente e senza paura. Polverara è un comune relativamente tranquillo ma evidentemente la sete di rubare e di arraffare refurtiva sta spingendo delinquenti a porre le radici anche da queste parti».