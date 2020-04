Perde il controllo dell'auto e finisce nel fosso: conducente ferita

PIOVE DI SACCO - La conducente perde il controllo dell'auto e finisce nel fosso in via San Marco a Sant'Angelo di Piove di Sacco verso le 18 di oggi. La donna è rimasta ferita. I pompieri hanno messo in sicurezza la vettura e liberato la giovane ragazza alla guida, rimasta incastrata con un piede nell’abitacolo. La donna è stata presa in cura dal personale del Suem 118 e trasferita in ospedale. Ultimo aggiornamento: 20:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA