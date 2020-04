Fiamme nella baracca di legno, distrutti due trattori d'epoca

Ultimo aggiornamento: 21:51

BOVOLENTA - Allarme e preoccupazione nel primo pomeriggio a Bovolenta per la comparsa di una densa nube dinero, causata da un incendio scoppiato in via Ca' Molin. Erano le 13.40 quando i mezzi dei vigili del fuoco, allertati dai residenti, sono intervenuti per domare il rogo che aveva interessato una baracca in legno, adibita a deposito. Giunti con l'autobotte da Piove di Sacco, i pompieri hanno spento l’incendio, che ha tuttavia interamente bruciato la struttura, che aveva una copertura in eternit amianto e lamiera zincata.Le fiamme hanno raggiunto anche dueche erano custoditi dal proprietario della tettoia e molto altro materiale per uso agricolo e dometstico che si trovava all’interno. Sul posto anche i carabinieri e il personale dell’Arpav, per le misurazioni relative alle esalazioni. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza della struttura sono terminate a metà pomeriggio.