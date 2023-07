Prefetto di Padova coinvolto in un incidente: Messina illeso, morto un motociclista di 34 anni

PADOVA - Il neo prefetto di Padova, Francesco Messina, è rimasto coinvolto stamane, 10 luglio, con la propria auto in un grave incidente sull'autostrada A4 nei pressi di Milano. Messina è rimasto illeso.

Nell'incidente, avvenuto alle 6.30 del mattino, fra viale Certosa e Cormano, in direzione di Venezia, è purtroppo rimasto ucciso un motociclista di 34 anni. Stando alla ricostruzione delle forze dell'ordine, il 34enne avrebbe perso il controllo della due ruote e sarebbe caduto autonomamente. Messina viaggiava dietro la moto e ha fatto in tempo a frenare. La sua auto non ha un graffio e non è stata sequestrata. Il funzionario del ministero dell'Interno è già rientrato al lavoro a Padova.