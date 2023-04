Cade dalla bicicletta lungo Le Mole sul Monte Valli a Torreglia, 18enne di Teolo trasportato con l'elicottero in ospedale a Padova

TORREGLIA (PADOVA) - Cade dalla mountain bike, 18enne ferito finisce in ospedale. L'incidente ieri, 15 aprile, intorno alle 17.30 lungo il percorso Le Mole sul Monte Valli. Il diciottenne di Teolo era uscito per fare un giro in bici insieme ad alcuni amici quando improvvisamente ha perso il controllo della bici ed è finito a terra riportando un trauma cranico e una ferita ad una spalla. Ad allertare la centrale del 118 che a sua volta ha chiamato il soccorso alpino di Padova, sono stati proprio gli amici del ragazzo che in poco tempo è stato raggiunto da otto soccorritori, da un medico, un infermiere e un tecnico di elisoccorso di Padova, sbarcati con il verricello nelle verricello nelle vicinanze del luogo dell'incidente. Prestate le prime cure, il 18enne è stato imbarellato e issato a bordo dell'elisoccorso con il verricello ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Padova.