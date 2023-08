OSPEDALETTO EUGANEO (PADOVA) - Sono giorni di apprensione in paese per le sorti di don Luca Fanton. Il 53enne parroco di Ospedaletto domenica è stato sfortunato protagonista di un pericoloso incidente ciclistico da cui è uscito con varie fratture e traumi a costole e vertebre e con un trauma cranico dovuto al forte colpo. È ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Treviso, ma è cosciente.

L'incidente

Sono le 19 di domenica, don Luca scende dal massiccio del Grappa in bici in direzione Romano d'Ezzelino (Vi) quando davanti a lui un'auto inchioda all'improvviso non lasciandogli il tempo di reagire e tirare i freni. Inevitabile l'impatto ad alta velocità data la forte pendenza della strada. Don Luca finisce a terra e perde conoscenza, nulla si è potuto fare nei primi minuti viste le gravi condizioni del ferito. Nel mentre dato l'orario di rientro dalle gite domenicali, le molte auto che scendevano dal Grappa hanno formato una lunga coda, proseguita anche nelle ore successive. Per riprendere la viabilità si è dovuto attendere l'intervento dell'elisoccorso che ha trasportato don Luca al Ca' Foncello.

La comunità

Molta è la preoccupazione dei parrocchiani delle comunità del Santuario del Tresto, Santa Croce e San Giovanni che si sono stretti per far forza a don Luca. Ieri sera le tre parrocchie si sono unite per un rosario dedicato al prete, sperando che possa dargli l'energia per riprendersi dal grave incidente il prima possibile. «Voglio fare gli auguri di pronta guarigione a don Luca da parte dell'amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza - afferma il sindaco Giacomo Scapin -. L'incidente è stato grave ma speriamo che l'assenza di don Luca, colonna portante della nostra comunità, sia il più breve possibile. Cercheremo di organizzare al meglio la sagra del Tresto anche se dovremo fare a meno del suo importante contributo». L'incidente è capitato in un momento non semplice, dato che il parroco era impegnato a organizzare la sagra del Tresto. Ora si attende che la Curia nomini un sostituto nel periodo necessario alla ripresa, ma la sua assenza in paese sarà ancora più sentita nei giorni della sagra. Don Luca, grande appassionato di ciclismo, è solito trascorre le sue giornate libere sul sellino per monti e colline. Ora dovrà rinunciare alla sua passione per un po', ma c'è da sperare che con la vicinanza e la forza che i suoi parrocchiani gli trasmetteranno la ripresa sarà il più breve possibile.