Impiegata sparita, i tre misteri: perquisita la casa, la pista del "buco"

di Marina Lucchin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Una bella casa, un lavoro stabile, una figlia che le ha dato grandi soddisfazioni in tutti i campi. La sua Marialaura è stata una campionessa olimpionica di nuoto e, dopo una laurea col massimo dei voti in Medicina, ora è ricercatrice negli Stati Uniti. Insomma, agli occhi di un estraneo ad Anna Fasol, 59 anni, di Cittadella, nell’Alta Padovana, non mancava niente per non essere appagata dalla sua esistenza. Poi, certo, la vita non è tutta solo rose e fiori. I problemi ci sono, come per chiunque. Ma -...