Violenza sessuale sulle badanti che reclutava online, 53enne invalido di Susegana condananto a tre anni e mezzo

SUSEGANA (TREVISO) - Violenza sessuale sulle badanti, condannato a tre anni e mezzo un 53enne invalido.

Il Tribunale di Treviso ha condannato oggi, 21 febbraio, alla pena di tre anni e mezzo di reclusione un uomo costretto su una sedia a rotelle accusato di violenza sessuale ai danni di due diverse badanti assunte nel 2017. Le vittime sono due donne di nazionalità straniera di 25 e 28 anni assunte tramite annunci pubblicati online e, una delle due, sarebbe anche stata narcotizzata con un sedativo diluito in una bevanda. L'uomo, che si muove in sedia a rotelle, in precedenza, era già stato condannato a diversi anni di reclusione per reati analoghi.