GRANTORTO (PADOVA) - Alle 17 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Prandina a Grantorto per un'auto finita fuori strada:I pompieri arrivati da Cittadella, hanno messo in sicurezza l'auto e, utilizzando cesoie divaricatori e martinetti idraulici, sono riusciti ad estrarre il giovane, preso poi in cura da personale del 118 e trasferito in ospedale.Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che l'auto dopo essere finita nel fossato, è andata a sbattere contro un ponticello per poi capovolgersi, saltando il ponte. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora e mezza.