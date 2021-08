Grafica Veneta, oggi vertice in prefettura sul caporalato: le ultime notizie sull'inchiesta

PADOVA - Una giornata di incontri si è svolta oggi in prefettura a Padova sul tema Grafica Veneta e caporalato . L'inchiesta della Procura di Padova che la settimana scorsa ha portato ad undici arresti per lesioni, rapina, sequestro di persona, estorsione e sfruttamento del lavoro, e che ha coinvolto anche due manager della nota azienda di Trebaseleghe che stampa e distribuisce prodotti editoriali in tutto il mondo, è focalizzata sullo sfruttamento della manodopera. Proprio oggi a Trebaseleghe davanti alla sede della ditta un presidio dell'adl Cobas ha sottolineato la necessità di riportare la legalità in azienda, con contratti sicuri per gli stranieri sfruttati.

APPROFONDIMENTI NORDEST Grafica Veneta, gli operai: «Al lavoro 300 ore al mese, senza... PADOVA Grafica Veneta, i dipendenti difendono l'azienda: «Qui gli... L'INCHIESTA SUL CAPORALATO La difesa di Franceschi: «Noi all'oscuro di tutto, pagavamo... NORDEST Il caso grafica Veneta, la protesta dei lavoratori pakistani e dei... TREBASELEGHE Grafica Veneta, la protesta dei lavoratori pakistani: «Per... INDAGINE CAPORALATO Grafica Veneta, il patron Franceschi: «Campagna diffamatoria su... L'INCHIESTA Grafica Veneta, preso anche il carceriere degli schiavi pakistani.... MODELLO NORDEST Grafica Veneta, scintille in Regione. Assindustria: a fianco... PADOVA Grafica Veneta, le accuse del Pd: «Questo è il risultato... PADOVA Grafica Veneta, anche altri dirigenti rischiano: per l'azienda... PADOVA Grafica Veneta, orari e turni massacranti: così... INDAGINE CAPORALATO Grafica Veneta, i pakistani sfruttati: «Botte, punizioni e... LA STORIA Grafica Veneta, da tipografia a colosso mondiale per i libri di Harry...

Questa mattina in prefettura il prefetto Raffaele Grassi ha incontrato i membri della commissione parlamentare sul lavoro guidata dal bellunese Gianclaudio Bressa, insieme al capo della procura di Padova Antonino Cappelleri, i carabinieri che hanno coordinato l'indagine su Grafica Veneta, i funzionari dell'Ispettorato del lavoro e la Guardia di Finanza. Bocche cucite alla fine dell'incontro: il tema centrale era il sottobosco lavorativo in cui si insinua lo sfruttamento e le modalità più adeguate per arginare il fenomeno. Nel pomeriggio il prefetto ha incontrato anche i sindacati, esponenti di Confindustria e della Camera di Commercio.