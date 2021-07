Grafica Veneta, la protesta dei lavoratori pakistani: «Per produrre le mascherine della Regione Veneto lavoravamo anche 18 ore al giorno»

TREBASELEGHE (PADOVA) - Protesta oggi pomeriggio, venerdì 30 luglio, degli operai pakistani che lavoravano all'interno della Grafica Veneta di Trebaseleghe per conto della Bm Service di Trento, l'azienda che aveva in appalto l'inscatolamento dei libri all'interno del colosso editoriale padovano. Dopo l'arresto degli sfruttatori e di due dirigenti di Grafica Veneta, l'azienda padovana ha proposto un contratto a tempo determinato di 4 mesi che i Cobas a fianco dei lavoratoi pakistani respingono al mittente, sostenendo che sarebbe solo un contratto di facciata e poi una volta concluso sarebbero pronti a lasciarli tutti a casa. Inoltre tra i lavoratori (alcuni in nero) ci sono anche dei richiedenti asilo motivo per cui Adielle Cobas chiede l'intervento del prefetto. «Durante la produzione delle mascherine di carta della Regione Veneto - hanno detto i lavoratori - lavoravamo anche 18 ore al giorno».

Proprio oggi il governatore del Veneto, Luca Zaia, durante la sua diretta aveva commentato il caso Grafico Veneta.