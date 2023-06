Ponte San Nicolò. Furto di libri da una delle postazioni di book crossing. L'ipotesi è che vengano rivenduti ai mercatini

PONTE SAN NICOLÓ (PADOVA) - «Non c'è limite al peggio - ha detto oggi, 22 giugno, l'assessore di Ponte San Nicolò Enrico Rinuncini non appena i cittadini l'hanno messo al corrente che qualcuno aveva rubato nella notte i libri da una delle tante postazioni presenti in paese - è vergognoso che qualcuno si sia impadronito di libri dal valore economico modesto, ma che svolgono un ruolo sociale importante sul nostro territorio.

Mi auguro che l'autore ci ripensi e riporti tutto a posto».

Proprio Rinuncini qualche anno fa aveva promosso il "book crossing", frigoriferi in giro per il comune dove sono stati posizionati libri di diverse categorie che i cittadini possono prendere, consultare, leggere e poi rimettere nel contenitore per dare modo ad altri di leggere. Si ipotizza che l'autore del furto utilizzi questi libri per rivenderli ai mercatini dell'usato. Il gesto ha sconcertato la collettività e amareggiato i tanti volontari che con passione e spirito di comunità provvedono a mantenere in ordine queste strutture che di fatto sono in bella mostra in tutte le frazioni di Ponte San Nicolò. Già nella giornata odierna è probabile che venga fatta denuncia di furto a carico di ignoti nella locale caserma dei carabinieri.