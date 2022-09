Padova, sorpreso a rubare libri al supermercato: 30enne finisce nei guai

PADOVA - Una voglia di conoscenza talmente grande da spingerlo a rubare. Rubare libri. Un 30enne di Montegrotto è stato denunciato dai carabinieri della sezione radiomobile di Padova per aver rubato 5 libri dal supermercato Conad del Centro Giotto in via Venezia. Nella serata del 30 agosto, l'uomo è stato sorpreso dagli addetti alla vigilanza del negozio mentre cercava di passare dalle casse inosservato senza pagare i libri del valore complessivo di 25 euro, nascosti nello zaino.

Oltre alla denuncia per furto, i carabinieri hanno scoperto che il 30enne aveva il divieto di ritorno nel comune di Padova. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.