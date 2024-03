Padova. Ricercata a 89 anni per furto di carburante in Slovenia: ha dimenticato di pagare dopo aver fatto benzina

PADOVA - A 89 anni era ricercata per furto di carburante presso una stazione di servizio in Slovenia. Lo scorso settembre il proprietario di un distributore ha fatto denuncia alla polizia di Sežana: attraverso le telecamere di sicurezza hanno scoperto che il veicolo del responsabile del furto aveva targa italiana. Lo sconosciuto ha fatto il pieno e poi se ne è andato senza pagare i 61 euro dovuti.

Gli accertamenti sulla targa hanno permesso ai poliziotti di risalire a una 89enne padovana. Con l'aiuto della polizia italiana, la donna è stata rintracciata. E ha spiegato di essere l'unica proprietaria dell'auto e di essere la sola ad utilizzarla assieme al marito per brevi soggiorni all'estero. Quando gli agenti della Squadra mobile le hanno chiesto lumi sul mancato pagamento, non ha escluso di essersene potuta dimenticare e ha dichiarato di essere disponibile a saldare il dovuto, anche andando personalmente in Slovenia.