Padova. Clonano una scheda carburante e rubano oltre 500 litri di gasolio: arrestati

PADOVA - Con una carta carburante clonata riempivano taniche su taniche di gasolio. Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo radiomobile che li ha notati in atteggiamenti sospetti ad un distributore di via del Plebiscito. I due, un 53enne di Santa Maria di Sala (Venezia) e un 38enne di Borgoricco (Padova), entrambi di origine moldava, stavano riempiendo taniche da 25 litri. Per farlo avevano clonato una scheda carburanti a una società cooperativa della provincia di Bologna. Quando sono passati i carabinieri avevano già preso 100 litri di carburante. Sono apparsi subito molto agitati e i militari hanno trovato nella loro auto una carta magnetica bianca con scritte a mano in blu.

Sospettando ci fosse qualcosa di più, i carabinieri hanno perquisito le loro case. E a Santa Maria di Sala, nel garage del 53enne, hanno trovato 13 taniche da 25 litri e 5 taniche da 20 litri oltre a radio ricetrasmittenti e tutto ciò che serve per clonare le carte. Nel complesso i due avevano rubato oltre 500 litri di gasolio. Sono accusati di furto aggravato in concorso e falsificazione di strumenti di pagamento.