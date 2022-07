Automobilista si distrae al distributore di benzina, ne arriva un altro e gli ruba il pieno

SPRESIANO - Al distributore di benzina, cliente si distrae ne arriva un altro e gli ruba il pieno da sotto il naso. Una scena da film e invece è tutto vero. E' successo al distributore Esso di via Dante Alighieri dove una persona ha approfittato di qualche minuto di distrazione di un altro signore che aveva inserito la propria carta di credito per fare benzina nell'apposita colonnina del distributore automatico. L'uomo aveva già digitato il pin per effettuare il rifornimento di carburante alla sua auto. E un 38enne albanese ne ha approfittato facendo oltre 100 euro di carburante nel proprio veicolo. Il fatto è accaduto lo scorso 11 giugno e nella mattinata di oggi, 26 luglio, l'uomo è stato denunciato per furto aggravato dai Carabinieri del nucleo operativo di Spresiano.