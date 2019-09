Durante un bonifico online hacker riesce a rubare 12.800 euro

di Cesare Arcolini

NOVENTA - Doveva essere un semplice passaggio di denaro tra due banche, ma nel percorso online si è introdotto un hacker che è riuscito a deviare la somma di 12.800 euro a un'altra ditta tramite home banking. Come succede spesso, non appena acquisito il denaro, il conto corrente della ditta fasulla è stato chiuso. La disavventura si è materializzata lo scorso 24 giugno e ha visto nelle parti della vittima la scuola Dieffe di via Risorgimento a Noventa Padovana.