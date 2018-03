Con "funeral pet" il cane o il gatto diventano diamante e monili-ricordo

di Luca Marin

CAMPOSAMPIERO -

Anche gli animali quando muoiono devono essere accompagnati con dignità. Dalle ceneri della loro cremazione, in collaborazione con una società svizzera, otteniamo dei diamanti e un nostro gioielliere è in grado di riprodurre l'impronta delle loro zampine in piccoli monili in argento e oro, da tenere gelosamente in ricordo dell'amico scomparso. Oggi anche nei nostri comuni del camposampierese siamo in grado di organizzare vere e proprie cerimonie commemorative, o funebri, e disponiamo di tutta la normativa nazionale e regionali per quanto concerne il funeral pet». I servizi per cani, gatti, uccelli, criceti, tartarughe, pesci, cavalli e asini non sono una novità in Italia.



Da qualche giorno a Camposampiero è nata La casa di Noè di Alessandra Casa, un ramo d'azienda di Casafunebre Alessandra ha sempre amato gli animali sin da piccola: dalle caprette tibetane tenute in giardino di casa all'età di 10 anni alle anatre e oche comprate con la paghetta della promozione della quarta superiore che hanno creato scompiglio per il loro starnazzare in pieno centro abitato. «Oggi siamo passati dallo zoo casalingo a una vera attività imprenditoriale per accompagnare i nostri amici con dignità nel momento del decesso.- afferma la titolare della Casa di Noè. - Possono essere sepolti nel cimiteri per animali o cremati con restituzione delle ceneri in apposite urne, smaltite in natura o nel crematorio»..

