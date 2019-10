Fiera delle parole al via con musica e donne "prigioniere d'amore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo un'anteprima lunga due giorni e tutta dedicata ai primi 20 anni della Jolefilm di Marco Paolini, per La Fiera delle Parole è arrivata l'inaugurazione. Edizione numero 14 per il festival che porta a Padova oltre duecento appuntamenti in cinque giorni, da oggi a domenica. Oltre 400 tra relatori e intervistatori, una decina di anteprime, 30 spazi utilizzati per un'edizione contraddistinta da una parola chiave, cura. «L'abbiamo scelta perché ci sembra quella più necessaria in questo momento: è importante e necessario prendersi cura delle persone, degli animali, delle cose, dei sentimenti, ed è vitale prendersi cura dell'ambiente», spiega la direttrice artisticaAd aprire la Fiera delle Parole 2019 sarà, come sempre la musica: appuntamento alle 17 di oggi a Palazzo della Ragione con le note dell'Ensemble di trombe del Conservatorio Pollini. A seguire, alle 17.30 Monica Guerritore racconterà storie di donne prigioniere di amori straordinari a partire dal suo libro Quel che so di lei (Longanesi). Un romanzo che, a partire dall'assassinio di Giulia Trigona, zia di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, e da altri sette grandi personaggi femminili, squarcia il velo sul tema tuttora centrale del femminicidio. Le donne abbassano le difese, non guardano con i mille occhi dei lupi, credono nell'amore come lo vedono gli occhi dei bambini e tentano la via nuova con lo stesso sguardo e lo stesso cuore di ieri. Ma vengono annientate da uomini che ne spezzano il volo.RADIO E TVLa giornata inaugurale prosegue alle 19, sempre in Salone, con Domenico Iannacone e Marino Sinibaldi che dialogheranno sul tema cardine del festival in un appuntamento dal titolo Prendersi cura, con la partecipazione del vincitore di Musicultura Francesco Lettieri. Due giornalisti, intellettuali e uomini di cultura che si confrontano sulla più grande urgenza della contemporaneità: prendersi cura delle persone attraverso la narrazione del mondo che ci circonda. La cura come apertura creativa a nuove possibilità, alla varietà dei punti di vista, all'inclusione. Due carriere che si intrecciano sui grandi media della contemporaneità: la radio, per Marino Sinibaldi, e la tv per Domenico Iannacone.TEATRO E CINEMAAlle 21 appuntamento con Marco Paolini e Marino Sinibaldi per XX anni di Jolefilm. Tra parole, teatro e cinema: è questo l'acme del lungo festeggiamento per il ventesimo anniversario della casa di produzione, luogo di elaborazione e di creazione dell'attività di Marco Paolini in ambito teatrale ma anche nei settori dell'editoria, del cinema e dell'audiovisivo.