Monselice. Assalto al distributore, fanno saltare la colonnina del self service: secondo colpo in pochi giorni

MONSELICE (PADOVA) - Fanno esplodere la colonnina del distributore di benzina lungo la Monselice mare per portare via i soldi. É accaduto questa notte, 30 settembre, poco dopo le 3.

Ignoti hanno posizionato una carica di esplosivo vicino alla colonnina dove si paga per il self service al distributore Major.

Sul posto vigili del fuoco e i carabinieri di Conselve. L'esplosione non ha causato un incendio. Si tratta del secondo assalto nel giro di pochissimi giorni, l'ultimo risale al 25 settembre a Piove di Sacco. In quel caso i malviventi avevano portato via qualche migliaio di euro.