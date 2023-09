Padova. Il «trucco» degli auricolari per passare l'esame di guida: denunciati un uomo e una donna

PADOVA - Sta diventando una "moda" sempre più ricorrente. Ancora una volta qualcuno ha tentato alla Motorizzazione di corso Spagna a Padova di superare l'esame di guida della patente con "l'aiutino da casa". L'allarme lanciato nei giorni scorsi dagli ingegneri della Motorizzazione è stato recepito dalla polizia locale che ieri, 28 settembre, ha assistito alla prova d'esame.

Ebbene, in mezzo ai tanti candidati, l'attenzione degli agenti si è concentrata su due ragazzi, un uomo e una donna, originari della Nigeria che si sono presentati con una polo abbottonata fino al collo che ha destato qualche sospetto. Finita la prova, i due stranieri, con l'aiuto da terzi in remoto, hanno superato l'esame. A questo punto però si sono trovati di fronte gli agenti che li hanno invitati in una stanza dei locali per alcuni accertamenti. Sono spuntati auricolari, smartphone e telecamere. Il tutto è stato sequestrato, mentre per i due "furbetti" della patente è scattata in concorso la denuncia per truffa aggravata tesa al conseguimento del documento di guida. Soltanto una settimana fa un altro caso è emerso in corso Spagna ed è toccato questa volta agli agenti della polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco procedere al sequestro e alla relativa denuncia.