Party sesso e droga, Monica uccisa da dose fatale: pusher ancora libero

di Angela Pederiva

Storia di unache, comunque vada, è destinata a restare sulla carta, bruciata in un cortocircuito tra legge e giustizia. È lainflitta a unoper ila base diin cui, più di un decennio fa,: emesso dal Tribunale di Padova, il verdetto è ora pendente in Corte d'Appello di Venezia, che ha sollevato una questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta, nella previsione che il caso possa approdare fino in Cassazione. Anni e anni di processi a carico di un fantasma, visto che l'imputato è sparito il giorno della tragedia senza mai più essere rintracciato, ma che una falla normativa sta rendendo inutili, ai fini della concreta esecuzione della pena.Tutto comincia il 23 maggio in un condominio di via Turazza, nella zona della Stanga. Sono i tempi del muro di via Anelli, quando il quartiere è sotto lo scacco dei trafficanti. E sono anche i mesi in cui nell'area imperversa Ahmed Hozem, detto Luca, con il suo smercio di eroina e cocaina. Alla giornata di sballo con i pusher partecipano anche un ragazzino di 15 anni e tre