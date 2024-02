Crac Nes, la Cassazione annulla la condanna di Compiano: «I 36 milioni spariti non erano della società»

TREVISO - A sorpesa il crac Nes torna in Corte d'appello a Venezia. I giudici della Cassazione hanno annullato la sentenza della Corte d'Appello relativa al processo dell'ex patron Luigi Compiano in riguardo alla bancarotta patrimoniale per distrazione. Il caso sarà ridiscusso da un'altra sezione della Corte d’Appello di Venezia.

Il patron della North East Services, la società di vigilanza e trasporto valori che aveva sede a Silea, era stato condannato a sei anni e sei mesi bancarotta fraudolenta, ridotta a sei anni e due mesi dalla Corte d’Appello di Venezia. I 36 milioni di euro fatti sparire dal caveau della società per acquistare auto di lusso, moto e imbarcazioni erano state considerate come azioni distrattive che hanno mandato in rovina la Nes.

Ora l'annullamento della sentenza con il rinvio proprio sul punto della bancarotta rimette in discussione proprio quei 36 milioni, che per la Cassazione non facevan