di Denis Barea

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO - Pagati tutti gli stipendi e tfr dei dipendenti e liquidate pure le parcelle dei professionisti, chi è restato con il cerino in mano nel fallimento del gruppo Compiano sono le banche, che rischiano di vedere insoddisfatti crediti per oltre 50 milioni di euro, in buona parte linee di finanziamento concesse sia alle diverse società della galassia che faceva riferimento al colosso della vigilanza che allo stesso Luigi Compiano.