Sei anni e sei mesi di reclusione per bancarotta. E' la condanna inflitta dal tribunale di Treviso a Luigi Compiano, il patron della Notrh East Services accusato di aver fatto sparire dal caveau della società 36 milioni di euro spesi per acquistare auto di lusso, barche e moto. Compiano è stato anche condannato per una serie di reati fiscali commessi tra il 2010 e il 2013 (per quelli avvenuti tra il 2006 e il 2009 è infatti già scattata la prescrizione). I giudici del tribunale di Treviso hanno anche disposto la confisca per equivalente di beni mobili e immobili per una valore di 3 milioni e 600 mila euro e una previsionale in favore delle parti civili di 36 milioni, immediatamente esecutiva. E' stato inoltre interdetto a vita dai pubblici uffici e gli sono state applicate, per un totale di 10 anni, tutte le pene accessorie previste in caso di reato fallimentari. Il pubblico ministero Massimo De Bortoli aveva chiesto una pena complessiva di nove anni di reclusione. I giudici, a differenza dell'ipotesi di appropriazione indebita aggravata, hanno riconosciuto la bancarotta fraudolenta in quanto le condotte di Compiano hanno aggravato il dissesto dellla società portandola al crac.

