di Giuliano Pavan

IL CRAC NES

IL TESORO DI LUIGI COMPIANO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I prelievi per 36 milioni di euro dal caveau della Nes sono stati una rovina per tutti. In primis per Luigi Compiano . È quanto filtra a margine della prima udienza del processo principe a carico del patron della North East Services , quello in cui è l’unico imputato per appropriazione indebita aggravata, bancarotta documentale e semplice.. Ma ho saldato i miei debiti con lo Stato, ho pagato» sono le uniche parole di Compiano che, come peraltro ha sempre fatto durante la fase giudiziaria, nemmeno ieri era presente in aula per l’inizio del procedimento penale per il crac da oltre 100 milioni di euro che ha di fatto sgretolato l’impero creato dal padre, che per anni ha avuto il monopolio nel campo della sicurezza.La vita di Compiano, dopo lo scoppio dell’inchiesta, è stata infatti stravolta: tutti i suoi beni sono stati prima sequestrati e poi, con sentenza definitiva datata 9 luglio 2018, confiscati. In altre parole non ha più nulla. La villa in cui viveva è soltanto un ricordo: ora abita in un appartamento, sempre a Treviso, città che non ha voluto abbandonare.