SANTA GIUSTINA IN COLLE - Nella notte tra il 6 e il 7 maggio un ragazzo minorenne di Selvazzano ha rischiato di morire in discoteca. Era andato a divertirsi con un gruppo di amici, ma quella che doveva essere una serata di puro divertimento, si è ben presto trasformata in un dramma. Massacrato di botte per futili motivi, in un primo momento sembrava essersi ripreso. Al termine della serata gli amici l'avevano riaccompagnato a casa come nulla fosse. Qualcosa però non stava andando per il verso giusto e le conseguenze dei pugni e dei calci ricevuti si sono manifestate qualche ora più tardi. Alle 4 del mattino del 7 maggio ha iniziato a lamentarsi e il padre vedendolo in gravi condizioni l'ha trasportato in ospedale. È stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. È rimasto per diverso tempo tra la vita e la morte.

GRAVE EPISODIO

Il grave episodio si era verificato alla discoteca Storya, locale dove negli ultimi mesi i carabinieri hanno evidenziato un aumento esponenziale di screzi, risse e tensione tra clienti. Ebbene, nel pomeriggio di ieri, 30 maggio, i carabinieri della compagnia di Cittadella unitamente ai colleghi della questura hanno notificato ai titolari della discoteca Storya Club il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio pubblico. Il provvedimento è stato adottato dal questore su segnalazione dei carabinieri dell'Alta padovana. Considerata l'esistenza di una concreta situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, il questore ha pertanto emesso l'ordinanza ex art. 100 del testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza con la sospensione dell'attività per quindici giorni.

Nella richiesta del provvedimento avanzata dall'Arma sono stati evidenziati diversi interventi compiuti nella stessa discoteca per episodi analoghi, riguardanti altre scazzottate tra giovani avvenute sia all'interno che all'esterno del locale a partire da dicembre 2022. Sull'episodio che ha visto il minorenne di Selvazzano rischiare la vita sono ancora in corso indagini. Si confida, attraverso le immagini della videosorveglianza, di giungere quanto prima ad identificare gli autori del pestaggio che solo per pura casualità non ha lasciato a terra privo di vita un adolescente che voleva solo divertirsi con i suoi amici. Si ipotizza che gli autori del pestaggio abbiano un'età tra i 17 e i 23 anni. Lo Storya è una delle discoteche più note della provincia. Ecco perché quanto è successo nella prima settimana di maggio ha lasciato tutti senza parole.