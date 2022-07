PADOVA - Con l'estate arrivano le prime nomine del clero diocesano che prevedono spostamenti, accorpamenti di parrocchie e prime assegnazioni di alcuni dei sacerdoti novelli, ordinati a fine maggio, tra i quali uno è già nominato parroco al primo incarico.

LE VARIAZIONI

Spicca subito il trasferimento di don Andrea Segato, che concluso il servizio a Bresseo di Teolo è il nuovo parroco di Perarolo. Don Segato è famoso in diocesi perché le celebrazioni domenicali a Bresseo richiamano centinaia di persone. Don Riccardo Comarella diventa così il nuovo parroco di Bresseo e di Villa di Teolo e avrà come collaboratore pastorale don Riccardo Betto che avrà residenza a Villa. Don Giampietro Ravagnolo, parroco di Conco, Fontanelle e Rubbio sull'altopiano di Asiago, diventa parroco anche di Valle San Floriano e Pradipaldo, Crosara San Luca e Crosara San Bortolo, con l'aiuto del parroco emerito don Giampietro Bacchin. Don Alessio Bertesso, attuale arciprete del duomo di Abano, diventa anche parroco di Giarre, mentre don Ottavio De Stefani sarà collaboratore pastorale delle due parrocchie.

Passando al capoluogo, don Ulisse Zaggia lascia la parrocchia del Torresino per trasferirsi nell'unità pastorale di Cona che comprende le comunità di Cantarana, Cona, Monsole e Pegolotte, tutte in provincia di Venezia, in sostituzione del parroco attuale don Stefano Baccan, che fa rientro nel Padovano e diventa parroco di Bertipaglia. L'attuale parroco di questa comunità, nel Comune di Maserà, monsignor Paolo Doni, già arciprete di Conselve e vicario generale della Diocesi sia con il vescovo Mattiazzo che con l'attuale monsignor Cipolla, si ritira dall'incarico per raggiunti limiti di età e risiederà nella Casa del clero a Padova. Don Fabrizio Tessarolo, parroco di San Giorgio di Perlena nella pedemontana vicentina, diventa anche parroco di Laverda e amministratore parrocchiale di Mure. Il parroco uscente don Federico Fabris, che conserva l'incarico di cappellano dell'ospedale di Asiago, diventa collaboratore dell'unità pastorale di Piovene, che comprende Grumello e Piovene e Rocchette.

GLI ESORDIENTI

Nella stessa unità pastorale don Fabio Spinello, ordinato sacerdote a fine maggio, è nominato vicario parrocchiale. Si fa notare la nomina a parroco di un altro sacerdote novello: don Dario Marchioretto è nominato parroco di Carpanedo di Albignasego e il parroco emerito, don Gianni Binotto, rimane collaboratore della parrocchia dove è stato pastore per alcuni decenni. Tra i preti novelli, don Davide Ciucevich è nominato vicario parrocchiale di Limena, dove peraltro aveva svolto il servizio diaconale nell'ultimo anno prima dell'ordinazione presbiterale. Il conventuale padre Francesco Filippi è stato nominato vicario parrocchiale di Sant'Antonio di Padova all'Arcella, parrocchia tenuta appunto dai frati del Santo. Don Fabrizio Girardi viene nominato assistente spirituale dell'Opera della Provvidenza di Sarmeola, mentre don Roberto Bevilacqua, che è stato direttore dell'importante istituzione per oltre un quarto di secolo, è stato nominato assistente nella Fondazione Opera della Provvidenza S. Antonio. Dallo scorso gennaio direttore generale dell'Opera della Provvidenza è don Roberto Ravazzolo.

Cambi in vista anche per le comunità cattoliche non italiane: padre Emmanuel Nnamdi Megwara, religioso dell'ordine Missionary Society of St. Paul of Nigeria, è stato nominato cappellano della comunità africana anglofona della Diocesi. Infine don Claudio Bortignon, parroco di Santa Giustina in Colle, è stato nominato anche assistente dell'Ordo Virginum, un gruppo di laiche, presenti nella Chiesa in tutto il mondo, ìconsacrate a una vita di perpetua verginità come spose di Cristo. Al rientro del vescovo Claudio dall'Etiopia, dove si trova in visita ai missionari padovani che operano nel Corno d'Africa, nelle prossime settimane sono attese nuove nomine sia tra i parroci che tra alcuni degli uffici di Curia.