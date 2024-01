Incendio a Treviso. Auto a gpl a fuoco nel parcheggio di un condominio, il proprietario prova a spegnere le fiamme con dell'acqua: «Mica potevo stare lì a guardare»

TREVISO - Auto gpl a fuoco in viale Brigata Marche questa mattina, 20 gennaio intorno alle 8.30. Ha parcheggiato la sua Ford Fiesta come al solito nel parcheggio esterno del condominio e stava rincasando quando si è accorto delle fiamme che stavano inghiottendo la sua auto. L'uomo ha iniziato ad urlare allarmando anche gli altri residenti che sono scesi anche per spostare le altre auto che si trovavano vicino evitando che l'incendio potesse propagarsi.

Immediata anche la chiamata ai vigili del fuoco ma la macchina è andata completamente distrutta. Sul posto, oltre ai pompieri, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che hanno parzialmente bloccato la strada al traffico. Inevitabili i disagi.

I tentativi di spengere il fuoco

Il proprietario Orildo Ndoji, 27 anni, ha provato a spegnere l'incendio con delle secchiate d'acqua: «Non potevo mica restare a guardare mentre la auto andava a fuoco. Ma è stato tutto inutile. Ho suonato i campanelli degli altri condomini per avvisarli di spostare le loro auto. Nel frattempo ho chiamato i pompieri». Il rogo è divampato verso le 8.30, per cause accidentali. «Ero appena tornato da Castrette di Villorba, avevo accompagnato mia mamma al lavoro - racconta Orlindo -. Il tempo di parcheggiare nel cortile condominiale e ho visto il fumo. A quel punto sono corso giù». I vigili del fuoco hanno spento le fiamme prima che intaccassero i veicoli vicini.