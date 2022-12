Crolla a terra un pino marittimo e travolge una Mini Cooper: feriti e sotto choc i 4 occupanti tirati fuori dai pompieri

PADOVA - Un grande pino marittimo crolla a terra e travolge un'utilitaria. Quattro persone restano ferite. Verso le 10.30 di oggi, venerdì 16 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cernaia a Padova per lo sradicamento di un pino marittimo, rovinato a terra su due autovetture. Ad avere la peggio gli occupanti di una Mini Cooper rimasta completamente seppellita sotto l'ammasso vegetale.

I pompieri, arrivati con due squadre in contemporanea con il personale del Suem, hanno individuato l’auto completamente coperta dalla chioma dell’albero, e hanno fatto uscire le quattro persone, sotto choc per l’accaduto e lievemente ferite, che si trovavano all’interno dell'auto travolta. Coinvolta parzialmente anche un’altra auto. I quattro malcapitati sono stati assistiti dal personale sanitario e trasferiti in ospedale. La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a un controllo capillare per escludere le presenze di altre persone, essendo stata travolta dalla caduta del grande abero, tra prato e marciapiede, anche una rastrelliera per biciclette.

Nel corso della notte, sotto la pioggia, in via Canestrini, zona parco Iris, era piombata a terra un'altra grande pianta frondosa sulla sede stradale. Anche qui i pompieri sono intervenuti subito e hanno lavorato per rimuovere l'ammasso di rami e fronde alla luce dei fanali dei loro mezzi.