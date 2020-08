Albero secolare cade nel parco: muro storico danneggiato

VICENZA - Poco dopo le 18, di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Contrà Chioare a Vicenza per la caduta di un albero d'alto fusto all'interno di parco Querini. La piante secolare si è sradicata finendo sul muro adiacente della porta del Papa, il quale è rimasto danneggiato, per poi finire su tutta la via fino alla muretta che delimita il Bacchiglione. Nessuna persona è rimasta ferita. I vigili del fuoco hanno controllato che nessuna persona fosse rimasta coinvolta e liberato un'auto rimasta bloccata da alcuni rami della pianta. Sul posto la polizia locale e i tecnici di AMCPS.



Ultimo aggiornamento: 20:17

