Albero cade mentre passa un'auto, diciottenne non riesce a evitarlo e va a sbattere

SEQUALS - Grave incidente stradale nella prima serata di oggi, 27 ottobre, sulla strada provinciale 33 a Sequals. Verso le 18.30 un albero di grande fusto si è schiantato sulla strada mentre stava arrivanto una Fiat Punto con alla guida un diciottenne. Il ragazzo non è riuscito a evitare l'impatto.

Il giovane automobilista, che abita a Castelnovo, è stato soccorso dai vigili del fuoco di Spilimbergo e dal personale sanitario. Era molto spaventato e dolorante. Le sue condizioni non sono gravi, ma in via precauzionale è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Udine.

I vigili del fuoco hanno tagliato l'albero e messo in sicurezza la strada. Sul posto la Polizia Stradale di Spilimbergo.



Ultimo aggiornamento: 20:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA