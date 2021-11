Covid in Veneto, il bollettino di oggi, lunedì 8 novembre 2021. Come ogni lunedì il report della Regione presenta numeri più bassi rispetto al resto della settimana. Oggi abbiamo 432 nuovi contagi, che portano il totale di positivi da inizio pandemia a 485.378, e 12.903 attualmente positivi in isolamento domiciliare.

Ricoveri in aumento

I ricoverati in area non critica sono 257, con un aumento di 14 persone, mentre 52 sono in terapia intensiva, più due rispetto a ieri.

I contagi nelle province venete

In testa per numero di nuovi positivi Padova, con 138 casi, seguita da Venezia con 113. Tutte le altre province restano sotto la quota 100: 83 casi a Treviso, 41 a Verona, 32 a Vicenza, 15 a Rovigo e 9 a Belluno.

IL BOLLETTINO INTEGRALE DI OGGI - SCARICA IL PDF