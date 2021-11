Contagi Covid, impennata dopo Halloween nel Padovano: 492 positivi in un weekend

PADOVAv- L'effetto dei festeggiamenti di Halloween ha inciso, secondo i medici, nel nuovo boom di casi Covid a Padova, 492 contagi tra sabato e domenica, con un'incidenza di 120 positivi ogni 100.000 abitanti nell'area dell'Ulss 6 euganea. Incidenza più elevata nell'area dei Colli e nell'Alta padovana, dove si superano i 150 ogni 100.000 abitanti.

«Un trend che sembra aumentare - commenta il dg dell'Ulss 6, Paolo Fortuna -, e quindi, confermiamo l'esistenza della quarta ondata. Sta noi far sì che sia molto smussata, procedendo con le vaccinazioni, anche con la terza dose, e utilizzando i dispositivi di protezione a disposizione». Per ciò che riguarda la situazione degli hotel nel bacino termale, sono 8 gli alberghi coinvolti, con 33 positivi, di cui 29 turisti provenienti dalla provincia di Bolzano, dall'Austria e da fuori regione; vi sono anche 4 lavoratori. Relativamente alle scuole, in tutta l'Ulss 6 Euganea sono 45 le classi in quarantena, 11 classi in più rispetto alla settimana scorsa, e 64 quelle sorvegliate, 13 classi in più rispetto alla settimana scorsa. A Teolo sono 24 gli studenti positivi, mentre all'Istituto comprensivo di Albignasego ci sono 8 classi interessate, con 35 studenti positivi e 1 docente.