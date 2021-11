Sanitari no vax, l'Ulss 3: «Sono 896 i dipendenti non in regola, 180 già sospesi per altri 110 stop a breve»

VENEZIA - L'Ulss 3 veneziana ad oggi, 8 novembre, ha accertato che 896 sanitari non possono operare perché non in regola con la vaccinazione obbligatoria. Si tratta perlopiù di "Oss", infermieri e tecnici di laboratorio, che operano nella sanità pubblica e privata convenzionata. Di questi, 290 sono dipendenti diretti dell'azienda sanitaria 'Serenissima': 180 di essi sono stati già sospesi; per 110, invece, il provvedimento è 'in fieri' o in stato di valutazione da parte della commissione preposta.

Per 27 donne attualmente a casa in gravidanza o allattamento, l'Ulss ha dato la possibilità di provvedere alla vaccinazione al momento del rientro in servizio. L'Ulss veneziana in totale conta circa 7.000 dipendenti: oltre il 12.5%, quindi, non risulterebbe vaccinato.