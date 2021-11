Aumentano i ricoveri di pazienti Covid in Alto Adige, che ora sono 69, ovvero 8 più rispetto a ieri. Salgono a 65 (+9) i letti occupati nei normali reparti, mentre sono 4 (-1) quelli in terapia intensiva. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 649 tamponi Pcr e registrati 185 nuovi casi positivi. Sono stati dichiarati guariti 91 altoatesini, mentre 4.234 sono in quarantena.