Covid in Veneto: altri 704 contagi e 2 morti. Padova, Verona e Vicenza le più colpite Il bollettino

Covid in Veneto, si procede con una crescita di più di 700 contagi in 24 ore anche nel bollettino di oggi 7 novembre 2021. Sono infatti 708 i nuovi positivi e 2 i morti nell'arco di 24 ore. Le persone attualmente in isolamento salgono a 12.616, mentre le vittime da inizio pandemia sono 11.854. I pazienti in ospedale sono 243 in area non critica e 50 in terapia intensiva. La provincia più colpita Padova (+204), seguita da Vicenza e Verona (entrambe +123) e Treviso (+105).

